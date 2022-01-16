Київметробуд продовжує будівництво гілки на Виноградар: відео

Про це повідомляє пресслужба Київметробуд.
Наразі проводять роботи з демонтажу частини залізобетонної “стіни в грунті” та підготовка лобу забою до початку виконання прохідницьких робіт по лівому перегінному тунелю.
Також продовжується підготовка до виконання прохідницьких робіт.
Раніше, у грудні 2021 року мер Києва Віталій Кличко повідомив про затримку зі здачею метро на Виноградар. Він зазначив, що завершення будівництва лінії метро можуть відтермінувати до 2023 року. Генеральний підрядник домігся перенесення термінів через суд.
Довідка. У листопаді 2018 року київський метрополітен уклав договір про виконання будівельних робіт з продовження Сирецько-Печерської гілки метро. В рамках першої черги робіт на ділянці майже в 4 км передбачається будівництво двох станцій – “Мостицька” і “Проспект Правди”, а також відгалуження в бік станції “Виноградар” для подальшого продовження лінії.
- У березні 2019 року Віталій Кличко повідомляв, що нові станції метро “Мостицька” і “Проспект Правди” у київському мікрорайоні Виноградар будуть відкриті у грудні 2021 року.
- У травні 2021 року розпочалась серія обшуків у столиці. Правоохоронці також проводили слідчі дії у “Київському метрополітені”, шукаючи докази порушень при будівництві метро на Виноградар, а також на підприємстві “Київпастранс”.
- Вже у червні 2021 року Віталій Кличко запевняв, що до кінця 2021 року в столиці відкриють щонайменше одну нову станцію метро на Виноградарі.