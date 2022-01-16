ЗеПорушення

54

Всього порушень

51

Днів без порушень
23:08 Київметробуд продовжує будівництво гілки на Виноградар: відео
22:17 Глави МЗС Франції та Німеччини заявили про намір відвідати лінію розмежування в Україні
21:28 Принц Гаррі вимагає повернути поліційну охорону Великої Британії через суд
20:31 У США підготували 18 сценаріїв на випадок нападу Росії на Україну – Вікторія Нуланд
19:35 «Дух людей міцніший за перекриття Донецького аеропорту» – Володимир Зеленський
19:10 Мінцифри прогнозує «російські фейки» про «злив» даних і вразливість критичної інфраструктури
18:47 У Казахстані збирають підписи з вимогою оприлюднити особи загиблих під час протестів
18:29 Турчинов і опозиційні політики попередили про можливі провокації під час повернення Порошенка
18:28 Турецькі безпілотники в Україні: чергова точка напружених відносин з Росією – The Washington Post
17:55 «Путін зупиняється лише там, де його зупинять» – Дмитро Кулеба
17:07 Джулія Фокс розповіла про свої стосунки з Каньє Вестом (Ye) та зіркову вечірку з Мадонною
17:00 Україна повинна не піддаватися спокусі використовувати закон для політичних переслідувань — колишній генсек НАТО
16:15 В Японії через цунамі евакуюють майже 230 тисяч жителів: постраждали десятки суден
16:11 Президент Франції заявив про необхідність перемовин із Росією
15:24 Чоловіка, якому пересадили серце свині, не усі вважають гідним для продовження життя
15:09 Відсьогодні друкована преса має видаватися українською мовою
14:50 У Microsoft оприлюднили подробиці кібератак на українські сайти
14:20 У США озброєний чоловік напав на синагогу, щоб визволити сестру-терористку
13:21 Українські інтелектуали звернулися до Зеленського щодо провадження проти Порошенка
13:09 Стало відомо, туристи з яких країн витратили найбільше коштів в Україні минулого року
12:35 Сьогодні відбудеться поховання колишнього голови СБУ Леоніда Деркача
12:12 Невакцинованого першу ракетку світу Джоковича депортували з Австралії
11:57 Александрія Окасіо-Кортес розповіла про важливість колективного добра під час епідемії
11:21 Авіакомпанія Air Ocean тимчасово припиняє свої рейси
10:55 У телефонній розмові Блінкен і Боррель обговорили агресію РФ проти України
09:00 В Україні за минулу добу зафіксовано ​​​​​​​​6 379 нових випадків захворювання на COVID-19
08:15 Рецепт ідеальних смажених креветок з лимонно-імбирним маринадом
07:44 Пориви вітру нарешті послабшають: якою буде погода 16 січня
07:17 16 січня: яке сьогодні свято, прикмети, пам’ятні дати
00:46 Очільниця МЗС Канади відвідає Україну наступного тижня — CBC
00:16 Брітні Спірс негативно відреагувала на інтерв’ю Джеймі Лінн, яка назвала її “параноїдальною”

Київметробуд продовжує будівництво гілки на Виноградар: відео

У Києві розпочались роботи з демонтажу частини залізобетонної "стіни в ґрунті" та підготовка до будівництва лівого тунелю від майбутньої станції метро "Мостицька" на Виноградарі до станції "Сирець".

Неділя, 16 січня 2022, 23:08
Підтримати

Про це повідомляє пресслужба Київметробуд.

Наразі проводять роботи з демонтажу частини залізобетонної “стіни в грунті” та підготовка лобу забою до початку виконання прохідницьких робіт по лівому перегінному тунелю.

Також продовжується підготовка до виконання прохідницьких робіт.

Раніше, у грудні 2021 року мер Києва Віталій Кличко повідомив про затримку зі здачею метро на Виноградар. Він зазначив, що завершення будівництва лінії метро можуть відтермінувати до 2023 року. Генеральний підрядник домігся перенесення термінів через суд.

Довідка. У листопаді 2018 року київський метрополітен уклав договір про виконання будівельних робіт з продовження Сирецько-Печерської гілки метро. В рамках першої черги робіт на ділянці майже в 4 км передбачається будівництво двох станцій – “Мостицька” і “Проспект Правди”, а також відгалуження в бік станції “Виноградар” для подальшого продовження лінії.

  • У березні 2019 року Віталій Кличко повідомляв, що нові станції метро “Мостицька” і “Проспект Правди” у київському мікрорайоні Виноградар будуть відкриті у грудні 2021 року.
  • У травні 2021 року розпочалась серія обшуків у столиці. Правоохоронці також проводили слідчі дії у “Київському метрополітені”, шукаючи докази порушень при будівництві метро на Виноградар, а також на підприємстві “Київпастранс”.
  • Вже у червні 2021 року Віталій Кличко запевняв, що до кінця 2021 року в столиці відкриють щонайменше одну нову станцію метро на Виноградарі.
Теги: відео, Київметробуд, метро на Виноградар

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook