Київметробуд продовжує будівництво гілки на Виноградар: відео

У Києві розпочались роботи з демонтажу частини залізобетонної "стіни в ґрунті" та підготовка до будівництва лівого тунелю від майбутньої станції метро "Мостицька" на Виноградарі до станції "Сирець".

Про це повідомляє пресслужба Київметробуд.

Наразі проводять роботи з демонтажу частини залізобетонної “стіни в грунті” та підготовка лобу забою до початку виконання прохідницьких робіт по лівому перегінному тунелю.

Також продовжується підготовка до виконання прохідницьких робіт.

Раніше, у грудні 2021 року мер Києва Віталій Кличко повідомив про затримку зі здачею метро на Виноградар. Він зазначив, що завершення будівництва лінії метро можуть відтермінувати до 2023 року. Генеральний підрядник домігся перенесення термінів через суд.

Довідка. У листопаді 2018 року київський метрополітен уклав договір про виконання будівельних робіт з продовження Сирецько-Печерської гілки метро. В рамках першої черги робіт на ділянці майже в 4 км передбачається будівництво двох станцій – “Мостицька” і “Проспект Правди”, а також відгалуження в бік станції “Виноградар” для подальшого продовження лінії.