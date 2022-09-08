Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, столиця продовжує дерусифікацію вулиць та об’єктів. Зокрема тепер у Києві буде вулиця імені Романа Ратушного замість вулиці Волгоградської.
“Роман пішов захищати Україну від початку широкомасштабного вторгнення російських варварів. І те, що з нами більше немає цього талановитого, принципового і відважного воїна – велика втрата для Києва і всієї країни. Бо саме такі, як Роман Ратушний – майбутнє сильної і демократичної України. Тож сьогоднішнім рішенням ми увіковічнили ім‘я Романа та його справу захисту зелених зон Києва”, – наголосив очільник Києва.
Кличко також додав що окрім вулиці Волгоградської, сьогодні вдалось перейменувати ще близько 40 столичних вулиць, провулків і площ, назви яких тим чи іншим чином пов’язані з країною-агресоркою Росією.
“Нагадаю, минулого засідання, наприкінці серпня, Київрада перейменувала 95 київських вулиць, площ та провулків”, – резюмував він.
Додамо, що ще наприкінці червня більшість киян проголосували за перейменування вулиці Волгоградської у вулицю ім. Романа Ратушного.
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