Джерело: засідання Київради

Відповідне рішення підтримали 82 міських депутати.

Зауважимо, Брежнєв став першою людиною, яка отримала звання “Почесного громадянина Києва”.

Крім Брежнєва, звання позбавили ще низку осіб, які працювали на керівних посадах Компартії СРСР, КПУ, комуністичних партій інших союзних республік СРСР.

Про позбавлення звання “Почесний громадянин міста Києва”, як таких, що були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу. Зокрема, Брежнєва Леоніда Ільїча, Єпішева Олексія Олексійовича, Масола Віталія Андрійовича, Москаленка Кирила Семеновича, Федорова Олексія Федоровича та лідера комуністичної партії Республіки В’єтнам Чионг Тіня Данг Сон Ку”, – мовиться у документі.

Довідка. Почесний громадянин міста Києва – звання, встановлене з метою заохочення і стимулювання працівників підприємств, установ та організацій міста Києва, громадян України, іноземних громадян – за визначні заслуги у розвитку економіки та соціальної сфери міста Києва, збагачення національної інтелектуальної і культурної спадщини, плідну громадську діяльність.

У Києві тричі засновувалися звання «Почесний громадянин Києва»: у царській Росії, за радянської влади і в незалежній Україні.