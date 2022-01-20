Київрада вимагає від Зеленського припинити політичні переслідування

Про це стало відомо під час брифінгу фракції “Європейська Солідарність”.

На позачерговому пленарному засіданні 20 січня депутати проголосували ініціативу фракції “Європейська Солідарність” щодо звернення до Верховної Ради, президента України та Офісу Генпрокурора з вимогою припинити політичний тиск на лідера опозиції Петра Порошенка. Рішення проголосували у повному складі фракції “Голос”, “ЄС”, “Єдність” та “Удар”, а також 2 позафракційних депутати.

“Якщо можна бездоказово закрити за ґрати п’ятого Президента України, то кожного з нас, киянина, львів’янина, одесита, можна розтерти в пил без жодного доказу. Тому наше звернення не про політику, а про верховенство права! І Київрада наразі має показати, що Київ – столиця. І взяти на себе зобов’язання ухвалити таке звернення”, – заявив народний депутат від “ЄС” Олексій Гончаренко.

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При цьому депутати від “Слуги Народу” наголошували, що позачергове засідання скликане для “захисту однієї особи”. Депутат Андрій Вітренко наполягав на тому, що ухвалене рішення виходить за межі повноважень та порушує Конституцію. Своєю чергою, Михайло Присяжнюк назвав рішення спробою тиску на ОП та Офіс Генпрокурора.

Після голосування у Київраді акцентували, що пріоритетом для влади й для опозиції має стати єдність навколо захисту інтересів та кордонів держави.

“Ми закликаємо боротися не один проти одного, а за Україну”, – заявили депутати.

Довідка. 20 грудня 2021 року Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій “ЛНР” і “ДНР”. За версією слідства, у період з листопада 2014 року по січень 2015 року Порошенко санкціонував закупівлю вугілля у підконтрольних “ЛНР” та “ДНР підприємств. Підозру Петру Порошенку підписав виконувач обов’язків Генерального прокурора Олексій Симоненко, оскільки Ірина Венедіктова раптово пішла у відпустку.