Київрада обмежила на час повномасштабної війни продаж і запуск феєрверків у столиці, а також рух транспортних засобів, що використовують вихлопні системи, де відсутні шумопоглиначі.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Сьогодні Київська міська рада ухвалила рішення про заборону на час повномасштабної війни продажу та запуску феєрверків у Києві. А також пересування містом автомобілів без частини вихлопної системи, що зменшує звук виходу відпрацьованих газів із двигуна внутрішнього згоряння.

Нагадаємо, що кілька років тому вже було рішення про заборону феєрверків. Проте не всі дотримуються певних правил, а деякі громадяни взагалі влаштовують салюти. Але необхідно пам’ятати, що в країні триває повномасштабна війна, де щодня здійснюються ворогом обстріли різних міст України.

Таким чином, перше рішення передбачає, що на період дії воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення чи скасування на території міста Києва заборонено реалізацію феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх використання.

Друге рішення забороняє рух столицею транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів “прямострум” та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, до моменту припинення чи скасування воєнного стану в Україні.