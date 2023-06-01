Джерело: голова комісії, лідерка фракції “Європейська Солідарність” Марина Порошенко.
Марина Порошенко наголосила, що Росія має нести відповідальність за свої злочини проти українських дітей, але і чиновники з посадовцями, які не забезпечили доступ громадян до укриттів, — теж.
За її словами, особливої уваги та покарання вимагає бездіяльність українських посадовців. На другому році повномасштабної війни досі є випадки обмеженого доступу киян до укриттів, в результаті чого гинуть діти.
“Як депутат Київради та голова комісії з питань охорони здоров’я і соціальної політики не можу залишатися осторонь і вже скликала позачергове засідання Комісії щодо функціонування сховищ на території медичних закладів, а також вимагатиму від військово-цивільної адміністрації негайно розібратися з ганебними випадками зачинених бомбосховищ і не допускати подібного в майбутньому”, – резюмує Марина Порошенко.
Вночі 1 червня, під час чергової повітряної атаки росіян на Київ загинуло троє осіб – 9-річна дівчинка з 34-річною мамою та 33-річна жінка. Всі троє загинули поряд з закритим укриттям, до якого вони прийшли на час повітряної тривоги.
- Вночі 1 червня російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по Києву.
- Під час нічного ракетного обстрілу Києва 1 червня загинуло троє осіб. Серед загиблих – жінка, яка намагались заховатись в укритті. Її чоловік Ярослав розповів, що після сигналу про повітряну тривогу його дружина разом з дитиною пішли до місцевого укриття, однак воно було зачинене.
- Мер Києва Віталій Кличко зреагував на інформацію киян про те, що під час сьогоднішнього ракетного обстрілу столиці укриття були зачиненими і наголосив, що всі дії, щодо відповідальних осіб будуть ухвалені вже сьогодні.
- Правоохоронці Києва розпочали кримінальне провадження через закрите укриття у столиці під час повітряної тривоги, внаслідок чого загинуло троє осіб, зокрема дитина. Провадження розпочато за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.