Постійна Комісія Київради з питань охорони здоров’я і соціальної політики збереться на термінове засідання. Під час неї порушать питання безпеки і доступу до укриттів у медичних закладах столиці.

Джерело: голова комісії, лідерка фракції “Європейська Солідарність” Марина Порошенко.

Марина Порошенко наголосила, що Росія має нести відповідальність за свої злочини проти українських дітей, але і чиновники з посадовцями, які не забезпечили доступ громадян до укриттів, — теж.

За її словами, особливої уваги та покарання вимагає бездіяльність українських посадовців. На другому році повномасштабної війни досі є випадки обмеженого доступу киян до укриттів, в результаті чого гинуть діти.

“Як депутат Київради та голова комісії з питань охорони здоров’я і соціальної політики не можу залишатися осторонь і вже скликала позачергове засідання Комісії щодо функціонування сховищ на території медичних закладів, а також вимагатиму від військово-цивільної адміністрації негайно розібратися з ганебними випадками зачинених бомбосховищ і не допускати подібного в майбутньому”, – резюмує Марина Порошенко.

Вночі 1 червня, під час чергової повітряної атаки росіян на Київ загинуло троє осіб – 9-річна дівчинка з 34-річною мамою та 33-річна жінка. Всі троє загинули поряд з закритим укриттям, до якого вони прийшли на час повітряної тривоги.