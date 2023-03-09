9 березня 2023 року освітні заклади на території Київської області працюватимуть в режимі онлайн.

Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА у Telegram.

Зазначається, що рішення про відповідні рекомендації ухвалили в Департаменті освіти і науки Київської ОВА.

Причина — безпекова ситуація та масований ракетний удар ворога, що відбувся в ніч із 8 та 9 березня. Це стосується всіх освітніх закладів будь-яких форм власності.

Водночас закладам дошкільної освіти рекомендовано працювати в режимі чергових груп: “Закликаємо вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки”, — додали в повідомленні.

ДОВІДКА. У ніч на 9 березня російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у низці областей, зокрема й у столиці України.

Загалом було випущено 81 ракету та 8 безпілотників. Частину із них знищено силами ППО.