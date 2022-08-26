Про це повідомив голова головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram.
Спочатку зловмисник відкрив стрілянину з рушниці по українському стягу, а коли на місце прибув наряд, схопив в руку гранату і грозився підірвати правоохоронців та себе.
Згодом працівники Васильківської поліції затримали чоловіка. Зазначається, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Також у правопорушника вилучили зброю, набої та гранату Ф-1.
За наругу над державними символами, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також погрозу вбивством працівнику правоохоронного органу зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.
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