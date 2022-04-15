Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

“Лише сьогодні було завдано трьох ракетних ударів по об’єктах у Київській області. Ми не відкидаємо можливості повторних ударів по будь-яких об’єктах, і до цього треба бути готовими”, – зазначив Павлюк в етері спільного телемарафону.

Водночас голова Київської ОВА не уточнив, куди саме влучили російські війська, та якими є наслідки обстрілів.

Він також зауважив, що залишаються “небезпека повернення ударного угруповання у напрямку Києва, небезпека замінованих територій і можливість завдання ракетних ударів противником і в Києві, і по всій Україні”.

Павлюк закликав громадян поки що почекати з поверненням до Києва та області.