Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
“Лише сьогодні було завдано трьох ракетних ударів по об’єктах у Київській області. Ми не відкидаємо можливості повторних ударів по будь-яких об’єктах, і до цього треба бути готовими”, – зазначив Павлюк в етері спільного телемарафону.
Водночас голова Київської ОВА не уточнив, куди саме влучили російські війська, та якими є наслідки обстрілів.
Він також зауважив, що залишаються “небезпека повернення ударного угруповання у напрямку Києва, небезпека замінованих територій і можливість завдання ракетних ударів противником і в Києві, і по всій Україні”.
Павлюк закликав громадян поки що почекати з поверненням до Києва та області.
- Нагадаємо, що під час нічного обстрілу Києва російськими військами у ніч 15 квітня під вогонь окупантів потрапив київський військовий завод “Візар”. Міська влада поки що не коментувала інцидент.
- Також Київщина досі оговтується від наслідків російського вторгнення. Багато міст та сіл регіону постраждали, або й навіть були вщент зруйновані росіянами. #Букв підготували репортаж зі звільненої Київської області. Там правоохоронці виявили тіла понад 900 мирних громадян, які були вбиті армією РФ.