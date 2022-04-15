У ніч на 15 квітня військові РФ завдали трьох ракетних ударів на Київщині. Міська влада просить мешканців столиці та області поки що не повертатися.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

“Лише сьогодні було завдано трьох ракетних ударів по об’єктах у Київській області. Ми не відкидаємо можливості повторних ударів по будь-яких об’єктах, і до цього треба бути готовими”, – зазначив Павлюк в етері спільного телемарафону.

Водночас голова Київської ОВА не уточнив, куди саме влучили російські війська, та якими є наслідки обстрілів.

Він також зауважив, що залишаються “небезпека повернення ударного угруповання у напрямку Києва, небезпека замінованих територій і можливість завдання ракетних ударів противником і в Києві, і по всій Україні”.

Павлюк закликав громадян поки що почекати з поверненням до Києва та області.