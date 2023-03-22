Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА у Telegram.
Зазначається, що внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об’єкт. Наразі відомо про 3 загиблих та 7 поранених: “Інформація уточнюється”, — додали в ОВА.
Також на місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та відповідні екстрені служби. Постраждалим від ворожого удару надається необхідна допомога.
Станом на 05:50 22 березня пожежу локалізовано. На місці влучання працюють рятувальники.
ДОВІДКА. У ніч на 22 березня війська РФ укотре атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. За попередніми даними, загалом було випущено 21 БПЛА. Знищити вдалось 16 із них.
- 21 березня російські військові завдали ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого постраждали цивільні.
- Ввечері 21 березня російські війська завдали удару з важкої артилерії по Нікопольщині Дніпропетровської області.