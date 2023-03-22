У ніч на 22 березня військові РФ випустили по території України 21 БПЛА. На тлі цього у Київській області зафіксовано пошкодження цивільного об'єкта. Крім того, троє людей загинули, а ще семеро — постраждали.

Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА у Telegram.

Зазначається, що внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об’єкт. Наразі відомо про 3 загиблих та 7 поранених: “Інформація уточнюється”, — додали в ОВА.

Також на місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та відповідні екстрені служби. Постраждалим від ворожого удару надається необхідна допомога.

Станом на 05:50 22 березня пожежу локалізовано. На місці влучання працюють рятувальники.

ДОВІДКА. У ніч на 22 березня війська РФ укотре атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. За попередніми даними, загалом було випущено 21 БПЛА. Знищити вдалось 16 із них.