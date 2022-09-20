Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА у Telegram.
З 12 по 18 вересня у Київській області зареєстровано 1 674 підтверджених випадків COVID-19. Зазначається, що це майже вдвічі більше, ніж за попередній період — з 5 по 11 вересня: “Натомість протягом останнього тижня щеплено 3 736 осіб”, — йдеться в повідомленні.
У Київській ОВА додали, що 400 тисяч доз мРНК-вакцини Comirnaty від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech доставлено в Україну в межах міжнародної ініціативи COVAX.
“Уже сьогодні [20 вересня] Київщина має отримати 23 400 доз вакцини Comirnaty від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, а найближчим часом очікується друге постачання цієї вакцини в кількості 28 080 доз”, — заявили в ОВА.
Також у повідомленні нагадали, що, аби зробити щеплення, слід звернутися по скерування до сімейного лікаря. У Київській області функціонують 25 центрів масової вакцинації та 180 пунктів щеплень, а також працюють 20 мобільних бригад.
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