Київщина: ЗСУ збили ворожу ракету, її уламки впали в поле

Про це він повідомив у Telegram.
Попередньо зазначається, що жертв та руйнувань немає. Голова ОВА написав, що уламки ракети впали в поле. Наразі, поки інформація уточнюється, на місці працюють відповідні служби.
У своєму повідомленні Олексій Кулеба також закликав всіх жителів Київської облатсі залишатися в укриттях під час повітряних тривог та не ігнорувати небезпеку.
Водночас мер Ірпеня Олександр Маркушин заявив, що в місті знешкодили вибухівку: “Щойно в мікрорайоні Синергія знешкодили вибухівку. Без паніки!”, — написав він.
- Також зранку, 15 липня 2022 року, в Сумській області між селами Басівка та Юнаківка на міні підірвалося авто з двома цивільними. Один чоловік загинув на місці, інший — з важкими травмами, переломами та опіками знаходиться в лікарні.
- Вранці, 15 липня, російські армійці завдали ракетного удару по Миколаєву. За попередніми даними, внаслідок масованого обстрілу постраждало двоє осіб.
- Водночас голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що тіла 13 загиблих внаслідок ракетного обстрілу Вінниці досі не ідентифікували.