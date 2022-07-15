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Київщина: ЗСУ збили ворожу ракету, її уламки впали в поле

За словами голови Київської ОВА Олексія Кулеби, ввечері 15 липня в небі Білоцерківського району повітряними силами України збито ворожу ракету.

П’ятниця, 15 липня 2022, 23:27
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Про це він повідомив у Telegram.

Попередньо зазначається, що жертв та руйнувань немає. Голова ОВА написав, що уламки ракети впали в поле. Наразі, поки інформація уточнюється, на місці працюють відповідні служби.

У своєму повідомленні Олексій Кулеба також закликав всіх жителів Київської облатсі залишатися в укриттях під час повітряних тривог та не ігнорувати небезпеку.

Водночас мер Ірпеня Олександр Маркушин заявив, що в місті знешкодили вибухівку: “Щойно в мікрорайоні Синергія знешкодили вибухівку. Без паніки!”, — написав він.

Теги: війна, Київська область, Київщина, Олександр Маркушин, Олексій Кулеба, російська агресія, російсько-українська війна

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