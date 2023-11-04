У четвер, 02 листопада Київська міська рада передала під забудову ділянку, за адресою: Набережно-Хрещатицька, 13-15

Це при тому, що Будинок Бубнових, за адресою: Набережно-Хрещатицька, 13, ще у вересні отримав офіційний статус памятки

архітектури.

Щоб показати альтернативну ситуацію – коли памʼятка архітектури 1822 р. не зруйнована банально ковшем ескаватора, а реновована з новою функцією та змістами – столичні активісти підготували візуалізації, як історична будівля могла би виглядати після якісної реставрації.