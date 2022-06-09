Про це повідомляє пресслужба органу.

Як зазначив депутат Київської міської ради Григорій Маленко, за згодою самопроголошеного президента Олександра Лукашенка з Республіки Білорусь ворог постійно здійснює обстріли території України балістичними та крилатими ракетами.

“Вже четвертий місяць поспіль Російська Федерація використовує як плацдарм для наступу й територію Республіки Білорусь. Саме з Білорусі було розпочато масштабний та один з основних наступів військ Росії на Київ”, — сказав він.

За словами Маленка, будь-яке співробітництво між містами Київ та Мінськ є неможливим, тому угоди, в яких зафіксовано таке співробітництво, не мають існувати, допоки в Білорусі діє авторитарний режим.

Водночас у Київській міській раді зауважили, що після української перемоги та звільнення білоруського народу від гніту побратимські відносини між містами можуть бути відновлені.