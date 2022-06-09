Про це повідомляє пресслужба органу.
Як зазначив депутат Київської міської ради Григорій Маленко, за згодою самопроголошеного президента Олександра Лукашенка з Республіки Білорусь ворог постійно здійснює обстріли території України балістичними та крилатими ракетами.
“Вже четвертий місяць поспіль Російська Федерація використовує як плацдарм для наступу й територію Республіки Білорусь. Саме з Білорусі було розпочато масштабний та один з основних наступів військ Росії на Київ”, — сказав він.
За словами Маленка, будь-яке співробітництво між містами Київ та Мінськ є неможливим, тому угоди, в яких зафіксовано таке співробітництво, не мають існувати, допоки в Білорусі діє авторитарний режим.
Водночас у Київській міській раді зауважили, що після української перемоги та звільнення білоруського народу від гніту побратимські відносини між містами можуть бути відновлені.
- Також через санкції проти РФ унаслідок повномасштабного вторгнення на територію України, у Росії значно скоротилися обсяги імпорту. Саме тому Білорусь вперше випередила Німеччину за вартістю експорту до Росії.
- Зокрема, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про можливість транзиту українського зерна через територію країни до портів Балтійського моря.