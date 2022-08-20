Голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що Київщина перебуває під постійною загрозою вторгнення, оскільки межує з Білоруссю, які підтримує російську агресію.

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.

Відповідаючи на питання, чи можна бути впевненим, що кордон України з Білоруссю надійно захищений, Кулеба відповів, що Київщина – під постійною загрозою.

“Ми повинні розуміти, що Київщина постійно під загрозою. Ми не будемо спати спокійно до повної нашої перемоги! Ми не браття з тим народом, ми сусіди. І сусід у нас – союзник країни-терористки”, – сказав він.

Кулеба наголосив, що на Київщині кордон з Білоруссю дуже специфічний, адже, зокрема, на одному з участків зона Чорнобильської АЕС і там високий радіаційний фон.

“Тому наші військові готуються до будь-яких сценаріїв, розуміючи наші помилки і маючи певні переваги. Підуть чи ні, треба до цього бути готовими завжди. Ми маємо будувати бомбосховища, бо це загроза не на рік і не на два – це назавжди”, – зауважив він.