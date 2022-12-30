Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.
“Під час новорічно-різдвяних свят Київський метрополітен працюватиме у звичайному графіку роботи”, — йдеться в на сайті метро.
Метрополітен у режимі перевезень працюватиме до 22:00, а наземний громадський транспорт — до 22:30. Водночас під час повітряної тривоги наземний транспорт, а також наземні ділянки метрополітену зупиняються.
У повідомленні нагадується про необхідність неухильно дотримуватися комендантської години, яка триває із 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.
Також в Києві діє заборона на продаж, феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск: “Відповідно правоохоронці реагуватимуть на такі випадки”, — додали в пресслужбі метрополітену.
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