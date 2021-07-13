Київські депутати від «ЄС» виступили проти законопроєкту Зеленського про великий Державний Герб

Київські депутати від “Європейської Солідарності” виступили проти ідеї створення великого Державного Герба та закликали об’єднати зусилля, щоб відвернути загрозу знецінення Тризуба “через його заміну недолугим Великим гербом”.

Про це йдеться у спільній заяві київських депутатів, яку у Facebook опублікувала депутатка Міла Ковалевська.

Зокрема, депутати наголосили, що Тризуб Святого Володимира, який формально є “малим гербом”, в Україні та світі сприймають як повноцінний державний герб України.

“Попри стародавнє походження, Тризуб ідеально вписується в мінімалістичну естетику XXI століття, є простим у відтворенні й надзвичайно впізнаваним. У цілому світі лише Україна, Швейцарія і Японія можуть похвалитися такою вдалою лаконічністю графіки своїх гербів. Будь-які спроби “вдосконалити” тризуб, домалювавши зображення людей, тварин, рослин та різних предметів і оголосити це “великим гербом України”, є відвертим несмаком і абсурдом”, – заявили депутати.

Вони також зазначили, що Україна – не імперія і федерація, а також не потребує заміни історичного і справжнього свого герба на штучний “великий”.

На їхню думку, ідея “великого герба” з’явилася в Конституції за наполяганням комуністів, які навмисне у такий спосіб прагнули применшити значення Тризуба.

“Будь-які спроби замінити Тризуб як самодостатній державний герб на так званий “великий герб” є неприйнятними”. Тим більше є неприйнятним варіант великого герба, запропонований Володимиром Зеленським у законопроєкті 5712. Через кричущу невідповідність законам геральдики різні варіації цього малюнку програли на всіх державних конкурсах, організованих упродовж останньої чверті століття, у тому числі й на конкурсі, проведеному у 2020 році нинішньою владою”, – йдеться у заяві.

Депутати вважають, що нікого не мають вводити в оману заспокійливі заяви, буцімто майже всюди буде й надалі використовуватиметься Тризуб, а “великий герб” призначений для якихось виняткових випадків, адже це не так. Вони наголошують, що законопроєкт 5712 передбачає використання “великого герба” у Верховній Раді, резиденції президента, вищих органах судової влади, друкування його на українських грошах за рішенням Нацбанку і допускає його повсюдне використання – від державних установ до шкіл і житлових будинків.

“Незалежно від бажання влади довідники й пошуковики в усьому світі видаватимуть у якості герба України вже не Тризуб, а недолугий “великий герб”. Ідеться про пряму загрозу нівелювання Тризубу, приниження наших національних символів і самоприниження української держави”, – йдеться у заяві.

На думку депутатів, державні символи мають об’єднувати українців і викликати почуття гордості за державу, а не спричиняти розкол, суперечки, розчарування й обурення.

“Тризуб є живим символом нашої державницької традиції і національної єдності: княжий знак Київської Русі, герб Української Народної Республіки, символ боротьби українців за незалежність, герб сучасної України. Для українців по всьому світу Тризуб є так само близьким і рідним, як синьо-жовтий прапор чи національний гімн. Тим політикам, які прагнуть ухваленням закону про великий герб здобути хвилинну славу, слід усвідомити, що це буде слава Герострата”, – додали депутати.

Вони закликали захистити Тризуб “від наступу несмаку, безвідповідальності й хворобливих амбіцій”.

“Ми закликаємо президента України – відкликати законопроєкт 5712 про “великий герб”, натомість використати надані Конституцією повноваження для початку процедури вилучення з Основного Закону згадок про “великий герб” і остаточного утвердження Тризуба як єдиного і самодостатнього державного герба України; народних депутатів України – за жодних обставин не підтримувати цей проєкт і не голосувати за “великий герб”, – зазначається у заяві.

Варто зазначити, що внесений Зеленським варіант зображення Великого Герба був розроблений ще в 90-х колективом під керівництвом Олександра Івахненка. Варіант цього ж зображення був запропонований у законопроєкті 2001 року. Попри те, що законопроєкт був визначений президентом Леонідом Кучмою як невідкладний, його ніколи не було розглянуто в парламенті.

Користувачі соцмереж звернули увагу, що на зображенні проєкту Великого Герба України лев має дві ліві лапи.

Примітно, що восени 2020 року Кабінет Міністрів провів конкурс на найкращий ескіз Великого гербу із премією в розмірі 100 тисяч гривень. Переможця обрали в листопаді. Це була робота Олексія Кохана, який також є співавтором Малого герба.

Цей ескіз викликав хвилю критики українців. Чи це стало причиною, чому президентом було запропоновану не ту роботу, яка виграла нещодавній конкурс, невідомо.