Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.
Стипендії зможуть отримувати учні 8-11 класів, які також мають високі оцінки. Таке рішення має підтримувати учнів та заохочувати їх долучатись до наукової, навчально-дослідницької та винахідницької роботи.
Розмір щомісячної стипендії – 1 000 гривень. Водночас виплати здійснюватимуть із бюджету міста.
За словами голови постійної комісії з питань освіти і науки Вадима Васильчука, освітній процес зазнав кардинальних змін внаслідок COVID-19, а з 24 лютого – повномасштабна війна спричинила значний збій в роботі навчальних закладів: “Діти перебувають у стресі та максимально віддалились від звичного режиму навчання. Наразі необхідно запроваджувати дієві механізми, які будуть мотивувати школярів досягати успіхів у навчанні”, – прокоментував рішення Київради Васильчук.
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