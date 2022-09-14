Школярам столичних навчальних закладів, які отримують призові місця на олімпіадах, конкурсах або турнірах із навчальних предметів, будуть виплачувати персональні стипендії,

Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

Стипендії зможуть отримувати учні 8-11 класів, які також мають високі оцінки. Таке рішення має підтримувати учнів та заохочувати їх долучатись до наукової, навчально-дослідницької та винахідницької роботи.

Розмір щомісячної стипендії – 1 000 гривень. Водночас виплати здійснюватимуть із бюджету міста.

За словами голови постійної комісії з питань освіти і науки Вадима Васильчука, освітній процес зазнав кардинальних змін внаслідок COVID-19, а з 24 лютого – повномасштабна війна спричинила значний збій в роботі навчальних закладів: “Діти перебувають у стресі та максимально віддалились від звичного режиму навчання. Наразі необхідно запроваджувати дієві механізми, які будуть мотивувати школярів досягати успіхів у навчанні”, – прокоментував рішення Київради Васильчук.