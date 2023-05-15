Київський апеляційний суд не взяв до уваги клопотання про взяття на поруки розвідника Червінського – Ар’єв

Про це Ар’єв зазначив у Facebook.
Нардеп був єдиним з поручителів, кому суд дозволив під час засідання оголосити своє клопотання.
Моє клопотання апеляційному суду Києва про взяття Романа Червінського на поруки, судді Юрдига О.С., Фрис Т.В. та Мельник В.В. проігнорували. Офіцера залишили під вартою”, – написав Ар’єв.
Народний депутат вважає це політичною помстою за чесно названі Червінським прізвища, які зірвали спецоперацію проти вагнерівців у 2020 році.
Водночас полковника Червінського були готові взяти на поруки нардепи з “ЄС” Михайло Бондар, Гео Лерос та депутат восьмого скликання Андрій Тетерук.
Прокурор заявив про закрите засідання. Проте, у попередньому суді тих поручителів, хто готовий був Червінського взяти на поруки, залишили в залі суду, аби могли спостерігати за процесом.
Ця колегія суддів нас видворила, як і всіх, за двері, аргументуючи тим, що вони керуються КПК. Я тоді запитав, чому тоді попередній нас залишив? Тобто там ці не керувалися КПК або ви не керуєтеся, а там ці керувалися. Тобто це якісь такі подвійні стандарти”, – зазначив Бондар.
Довідка. 21 квітня СБУ повідомила Червінському про підозру за статтею ККУ “Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень”. Його дії, за версією слідства, призвели до ракетного удару російськими армійцями по аеродрому “Канатове” у Кіровоградській області влітку 2022 року.
24 квітня на Тернопільщині Служба безпеки України затримала Червінського.
25 квітня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців без права внесення застави колишньому виконувачу обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Роману Червінському. За даними слідства, його дії призвели до жертв та знищення техніки після обстрілу аеродрому “Канатове” Кіровоградської області.
- Минулого року українські військовослужбовці намагались завербувати російського пілота, вмовивши його перегнати в Україну військовий літак РФ. Дії колишнього розвідника Романа Червінського, представників СБУ та Повітряних сил призвели до ракетного обстрілу аеродрому “Канатове” 23 липня 2022 року. Служба безпеки України відкрила щодо них справи.
- Колишній виконувач обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперацій Роман Червінський, якого сьогодні суд заарештував на два місяці без права внесення застави у справі про обстріл аеродрому “Канатове”, розповів про готовність України до початку повномасштабної війни та обставини окупації півдня України росіянами.
- Володимир Ар’єв заявив, що звинувачення ексрозвідника, полковника Романа Червінського у “здачі” координат аеродрома “Канатове”, внаслідок чого загинув командир військової частини та знищено два винищувачі Повітряних сил ЗСУ, є “повною маячнею”, оскільки винного в цьому злочинця вже засудили раніше.