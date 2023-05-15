Київський апеляційний суд не взяв до уваги клопотання про взяття на поруки розвідника Червінського – Ар’єв

Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар’єв повідомив, що Київський апеляційний суд проігнорував клопотання про взяття на поруки розвідника Романа Червінського.

Про це Ар’єв зазначив у Facebook.

Нардеп був єдиним з поручителів, кому суд дозволив під час засідання оголосити своє клопотання.

Моє клопотання апеляційному суду Києва про взяття Романа Червінського на поруки, судді Юрдига О.С., Фрис Т.В. та Мельник В.В. проігнорували. Офіцера залишили під вартою”, – написав Ар’єв.

Народний депутат вважає це політичною помстою за чесно названі Червінським прізвища, які зірвали спецоперацію проти вагнерівців у 2020 році.

Водночас полковника Червінського були готові взяти на поруки нардепи з “ЄС” Михайло Бондар, Гео Лерос та депутат восьмого скликання Андрій Тетерук.

Прокурор заявив про закрите засідання. Проте, у попередньому суді тих поручителів, хто готовий був Червінського взяти на поруки, залишили в залі суду, аби могли спостерігати за процесом.

Ця колегія суддів нас видворила, як і всіх, за двері, аргументуючи тим, що вони керуються КПК. Я тоді запитав, чому тоді попередній нас залишив? Тобто там ці не керувалися КПК або ви не керуєтеся, а там ці керувалися. Тобто це якісь такі подвійні стандарти”, – зазначив Бондар.

Довідка. 21 квітня СБУ повідомила Червінському про підозру за статтею ККУ “Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень”. Його дії, за версією слідства, призвели до ракетного удару російськими армійцями по аеродрому “Канатове” у Кіровоградській області влітку 2022 року.

24 квітня на Тернопільщині Служба безпеки України затримала Червінського.

25 квітня ​​Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців без права внесення застави колишньому виконувачу обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Роману Червінському. За даними слідства, його дії призвели до жертв та знищення техніки після обстрілу аеродрому “Канатове” Кіровоградської області.