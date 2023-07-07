Днями ще шість варшавських вагонів прибули до Києва в межах технічної допомоги від Польщі.

Джерело: КМДА.

Загалом столичне метро отримало від польських колег 18 вагонів. Крім того, постачання ще 42 планується до кінця поточного року.

Отримані вагони будуть використані як технічні донори для капітальних ремонтів чинного рухомого складу.

Зараз фахівці “Київського метрополітену” поетапно здійснюють огляд та перевірку отриманих вагонів, зокрема механічної частини.

За словами начальника підприємства Віктора Брагінського, попри те, що вагони серії № 81-717 також експлуатуються на лініях київського метрополітену, є низка розбіжностей, які необхідно врахувати при огляді та перевірці всього обладнання.

Інвентарний парк вагонів комунального підприємства складає 821 вагон різних моделей та років випуску. З них 656 вагонів – радянського виробництва.