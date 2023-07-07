Джерело: КМДА.
Загалом столичне метро отримало від польських колег 18 вагонів. Крім того, постачання ще 42 планується до кінця поточного року.
Отримані вагони будуть використані як технічні донори для капітальних ремонтів чинного рухомого складу.
Зараз фахівці “Київського метрополітену” поетапно здійснюють огляд та перевірку отриманих вагонів, зокрема механічної частини.
За словами начальника підприємства Віктора Брагінського, попри те, що вагони серії № 81-717 також експлуатуються на лініях київського метрополітену, є низка розбіжностей, які необхідно врахувати при огляді та перевірці всього обладнання.
Інвентарний парк вагонів комунального підприємства складає 821 вагон різних моделей та років випуску. З них 656 вагонів – радянського виробництва.
- Польща передала Україні великі цистерни для води, а також насоси для відкачування води із затоплених районів Херсонської області внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС.
- Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив кількість радянських винищувачів МіГ-29, які Україна отримала від Варшави.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що поляки вже підготували для передачі Україні ще шість винищувачів МіГ-29.