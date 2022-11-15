Київський метрополітен, після ракетної атаки й тривалої повітряної тривоги, відновлює рух у звичайному режимі.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

“Столичне метро, після ракетної атаки на Київ і тривалої повітряної тривоги, відновлює рух у звичайному режимі. На деяких підземних стаціях, де зібралося багато людей, висадку пасажирів відновлюють поступово”, – зазначив Віталій Кличко.

А також додав, що через скупчення людей на станціях метро, які працювали як укриття, червоною лінією поїзди метро курсували від станції “Академмістечко” до станції “Арсенальна”, проте висадка пасажирів далі станції “Політехнічний інститут” не здійснювалась.

Зелена лінія метро курсувала від станції “Сирець” до станції “Дружби народів”, а також від “Осокорків” до “Червоного хутора”. Синя лінія метро курсувала у звичайному режимі.

15 листопада російські військові завдали ракетних ударів по Києву. За даними міської влади, ворог влучив в один із центральних районів. Рятувальники виявили у Києві тіло загиблого внаслідок ракетного удару з боку окупантів. Російські військові влучили у багатоповерховий будинок.

Близько 15:34 міський голова написав, що у Печерському районі столиці зафіксовано влучання. Пізніше в КМДА повідомили, що ракетного удару окупанти завдали по багатоповерхівці.

Крім того, у Києві внаслідок ракетних ударів запровадили екстрені відключення світла. Зараз не діють графіки аварійних відключень, складені раніше.