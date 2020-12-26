Інформація про тендер з’явилася на сайті банку.
Зазначається, що тендер поділили на два лоти:
- п’ять поїздів по 5 вагонів кожен з традиційними розділеними вагонами;
- п’ять поїздів по 5 вагонів кожен з міжвагонним проходом на всю ширину.
Ймовірно, поїзди з вагонами нового типу курсуватимуть на новій ділянці Сирецько-Печерської лінії, яка з’єднає центр Києва та Виноградар.
- У 2020 році до Бюро знахідок столичної підземки потрапило понад 180 різних речей. На кількість загублених предметів впливають пори року та погодні умови. #Букви розповідали, що загубили українці в Київському метрополітені у 2020 році.
- Напередодні у Києві правоохоронцям надійшов дзвінок про мінування станції метро “Хрещатик”, але незабаром з’ясувалося, що вибухонебезпечних предметів не виявлено. Через це у будівлі метро утворилося велике скупчення людей.
- 15 грудня у Києві оперативно закрили на вхід та вихід станції метро “Майдан Незалежності” та “Хрещатик”. До таких дій вдалися через анонімне повідомлення про мінування.