Київський метрополітен оголосив міжнародні двоетапні торги на постачання 50 нових вагонів метро. Мова йде, зокрема, про поїзди з міжвагонним проходом. Угода про закупівлю вагонів реалізовується коштом Європейського банку реконструкції та розвитку.

Інформація про тендер з’явилася на сайті банку.

Зазначається, що тендер поділили на два лоти:

п’ять поїздів по 5 вагонів кожен з традиційними розділеними вагонами;

п’ять поїздів по 5 вагонів кожен з міжвагонним проходом на всю ширину.

Ймовірно, поїзди з вагонами нового типу курсуватимуть на новій ділянці Сирецько-Печерської лінії, яка з’єднає центр Києва та Виноградар.