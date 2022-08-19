Про це повідомили у пресслужбі Київського метрополітену.
У зв’язку зі зміною графіку у Київському метрополітені попросили планувати свої маршрути з урахування цих змін у роботі підземки. Також в повідомленні нагадали, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками зупиняється, а підземні станції як укриття працюють цілодобово.
Під час комендантської години з 23:00 до 05:00 на час повітряної тривоги: при вході в метрополітен як укриття необхідно обов’язково мати документ-посвідчення особи, прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей, уночі працює той же вестибюль, що й у денну зміну.
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