Київський паспортний сервіс "Документ" розкритикували за сексистське відео в TikTok, на якому чоловік нібито знайомив глядачів з працівницями сервісу. Втім, такий контент викликав суперечливі відгуки.

Про це повідомляє видання “Повага”, а відповідне відео опубліковано у TikTok.

Автори облікового запису у соцмережі Київського паспортного сервісу “Документ” опублікували ролик під уривок з озвучування фільму “Тримай хвилю”.

У ньому персонаж Танк Еванс показує свої нагороди із серфінгу, називаючи їх жіночими іменами. Водночас на відео паспортного сервісу чоловік, який там працює, знайомить глядачів із працівницями.

У відповідь на таку публікацію користувачі в коментарях звинуватили “Документ” у сексизмі. Адміністратори ж профілю заперечували будь-які звинувачення. Зазначаючи, що люди побачили зовсім не те, про що йшлося. Водночас відповідали подякою на коментарі з компліментами працівницям.

“Я думаю, що враховуючи хамство у коментарях, вони мали б перепросити за це відео офіційно, видалити його, а також звільнити людину, яка просунула цю ідею, включно з людиною, що відповідала у коментарях. Чому звільнити? Тому що працювати у комунікаціях мають професійні та ввічливі спеціалісти та спеціалістки”, — сказала Олена Шевченко, правозахисниця та засновниця ГО “Марш жінок”.