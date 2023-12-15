Станом на ранок 15 грудня абонентам мобільного оператора “Київстар” доступні голосовий зв`язок, в тому числі – в міжнародному роумінгу та послуги “Домашнього Інтернету”, триває відновлення доступу до мобільного інтернету.

Про це в коментарі ЕП повідомила речниця компанії Ірина Леліченко.

“За минулу добу спеціалісти компанії відновили послугу міжнародного голосового роумінгу, усунули проблему з обривами дзвінків, стабілізували зв’язок в Києві”, – зазначила вона.

Абонентам доступний голосовий зв`язок, в тому числі – в міжнародному роумінгу, послуги “Домашнього Інтернету”. Відучора розпочато відновлення доступу до послуг мобільної передачі даних, зокрема на заході України.

Сьогодні компанія планує подальше відновлення послуг передачі даних для абонентів.

“Наразі понад 95% базових станцій мобільного зв`язку на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані”, – додала Леліченко.

Про 100% працездатність сервісів компанія проінформує по завершенні всіх стабілізаційних заходів.

“У деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі із якістю зв`язку, але спеціалісти компанії їх оперативно усувають. Нагадуємо, що якщо ваша SIM-картка не реєструється в мережі, треба перезавантажити телефон, або включити і виключити “авіа” режим. Також допомагає вибір мережі у налаштуваннях телефону”, – нагадала речниця.