Про це повідомляє пресслужба оператору мобільного зв’язку у відповідь на скарги користувачів у Facebook.

Проблеми з’явилися близько 9 ранку у четвер. Гаряча лінія підтримки Київстар була перевантажена, абонентів просили зателефонувати пізніше.

Під дописами у соцмережах користувачі залишали скарги на оператора. Вони зазначили, що під час спроби зателефонувати на інший номер з’являється повідомлення про нестачу коштів на балансі. При цьому не вдається перевірити баланс. Однак навіть після поповнення коштів спостерігається нестача балансу.

Згодом користувачі повідомили, що зв’язок та сайт “Київстару” почав поступово відновлювати роботу. Однак досі не неможливо перевірити баланс та скористатися застосунком.

Зараз спостерігаються складнощі при здійсненні дзвінків. Дякуємо за інформацію, ми вже повідомили в технічний відділ, наші фахівці працюють над розв’язанням питання, перепрошуємо за тимчасові незручності”, — повідомляють у відповідях на скарги клієнтів.

Приблизно з 10.30 години ранку сервіс дзвінків на інші номери мережі Київстар знову запрацював. В компанії зазначають, що передбачили компенсації для абонентів, які будуть нараховані автоматично.