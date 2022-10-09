Про це повідомило “Радіо Азаттик”.

Міноборони Киргизстану вирішило не проводити навчання з 10 по 14 жовтня у навчальному центрі “Едельвейс”. Захід мав назву командно-штабні навчання із миротворцями ОДКБ “Непорушне братство-2022”.

Причини щодо такого рішення не зазначено.

У навчаннях мали взяти участь військові Таджикистану. Проте 14 вересня між Киргизстаном та Таджикистаном сталася стрілянина. Кілька днів ситуація була напруженою. Внаслідок конфлікту загинули 62 особи.

Пізніше країни домовилися законсервувати чотири прикордонні пости. Вони підписали протокол про припинення конфлікту 25 вересня