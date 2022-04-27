Киргизстан відкликав прокатні посвідчення у трьох російських пропагандистських фільмів про Донбас - "Донбасс.Окраина", "Ополченочка" та "Солнцепек". Їх раніше мали показати в межах фестивалю "Время правды", але і він був скасований, оскільки республіка воліє мати нейтральну позицію у війні РФ проти України.

Про це сповістив міністр культури, інформації, спорту та молодіжної політики Азамат Жаманкулов.

Кінофестиваль, який мав відбутися в Киргизстані 15-17 квітня, організовувала ГО “Русский культурный центр Гармония””, щоправда, сама організація звернулася по ліцензії до регулятора лише 18 квітня. Спершу дозвіл видали, але потім відкликали.

У зв’язку з “нинішньою міжнародною ситуацією”, а також враховуючи позицію нейтралітету Киргизької Республіки, Державна Установа “Киргизтасмаси” відкликає раніше видані прокатні посвідчення та накладає заборону на показ вищезгаданих фільмів на території Киргизької Республіки, – заявив Жаманкулов.

Організатори планували показати на фестивалі ще кілька пропагандистських стрічок, проте власники ТРЦ, де мав відбутися захід, скасували його проведення.