Про це сповістив міністр культури, інформації, спорту та молодіжної політики Азамат Жаманкулов.
Кінофестиваль, який мав відбутися в Киргизстані 15-17 квітня, організовувала ГО “Русский культурный центр Гармония””, щоправда, сама організація звернулася по ліцензії до регулятора лише 18 квітня. Спершу дозвіл видали, але потім відкликали.
У зв’язку з “нинішньою міжнародною ситуацією”, а також враховуючи позицію нейтралітету Киргизької Республіки, Державна Установа “Киргизтасмаси” відкликає раніше видані прокатні посвідчення та накладає заборону на показ вищезгаданих фільмів на території Киргизької Республіки, – заявив Жаманкулов.
Організатори планували показати на фестивалі ще кілька пропагандистських стрічок, проте власники ТРЦ, де мав відбутися захід, скасували його проведення.
- Нагадаємо, у заблокованому російськими військами Маріуполі готується масштабна політична провокація зі спробою залучити деяких західних журналістів. З цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ на 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий “престур”.
- На тимчасово захоплених російськими солдатами територіях місцеві медіа масово закриваються, аби не співпрацювати з окупаційною владою та не поширювати пропаганду РФ.