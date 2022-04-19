Про це повідомляє киргизька служба “Радио Азаттык”.

Проєкт обговорювали під час засідання міжурядової киргизько-російської комісії з торгівельно-економічного, науково-технічного та гуманітарного співробітництва. 14 квітня сторони домовилися надалі співпрацювати в галузі охорони здоров’я. Зокрема “шляхом розширення прямих зв’язків між медичними, науковими та освітніми організаціями”. Під час перемовин було вирішено “продовжити нарощувати взаємодію з питань спільного вивчення, профілактики та реагування на інфекційні хвороби в рамках російських ініціатив щодо сприяння міжнародному розвитку”.

Сторони узгодили посібники, які називають рівнями біологічної безпеки. У них описується обладнання для безпечного зберігання біологічного матеріалу, який призначено для різних груп лабораторних інфекцій. Загалом існують чотири рівні безпекии, а рівень BSL-3 означає лабораторії, де проводять роботи зі збудниками II групи патогенності. Проте реалізацію будівництва біолабораторій сьогодні скасували.

Аналогічний проєкт обговорювався ще у 2008 році. Тоді Киргизстан підписав двосторонній договір з урядом Канади. Під час його реалізації було затверджено графік будівельних робіт та призначено генерального проєктувальника. Через реакцію громадськості влада відмовилася від проєкту.

Зазначимо, що паралельно російська сторона звинувачувала Україну в наявності біологічних та хімічних лабораторій. Зокрема РФ звинувачувала у нібито українській розробці COVID-19, а також випробуваннях на патогенах птахів та рептилій для “вивчення можливості перенесення ними африканської чуми свиней та сибірки”.

Нагадаємо, що експерт з хімічної та біологічної зброї Хеміш де Бреттон-Гордон поділився своєю гіпотезою щодо ймовірного використання російською стороною хімічної зброї в Маріуполі проти цивільних і військових. На його думку, це могли бути токсичні промислові хімікати.