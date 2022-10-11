Про це повідомило “Радіо Азаттик“.
Міноборони Киргизстану заявило, що скасування участі є позицією країни.
“Раніше ми планували брати участь у спільних військових навчаннях ОДКБ “Рубіж-2022″. Але зараз ухвалили рішення про відмову”, — заявили в Міноборони країни.
Раніше планувалося, що країни-члени ОДКБ братимуть участь у спільних навчаннях “Рубіж-2022” у Таджикистані. Для них мали залучити військові підрозділи країн Центрально-Азіатського регіону.
У тренуваннях мали використати понад 300 одиниць військової техніки, зокрема літаки, гелікоптери і БПЛА. Також загальна кількість учасників становила близько 1 тисячі осіб.
Зазначимо, що до Організації Договору про колективну безпеку входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. ОДКБ було створено у 1992 році.
- 9 жовтня Киргизстан скасував військові навчання з країнами-членами Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Вони мали відбутися на їхньої території.
- Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) не наважилася безпосередньо втрутитися у загострену ситуацію на кордоні Вірменії та Азербайджану, де в ніч на 13 вересня спалахнули запеклі бої.