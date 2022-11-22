Про це повідомило Bloomberg.

Нині залишаються непроданими кілька партій російської нафти марки ESPO з доставленням у грудні. Китайські покупці та продавці не закривають угоди, поки не з’явиться більше інформації щодо очікуваного обмеження цін на російську нафту. 17 листопада уряд США заявляв, що планує найближчими днями оприлюднити вказівки щодо цього питання.

На незалежних нафтопереробних заводах КНР користується популярністю нафта марки ESPO. Продукція має високий вихід дизельного палива та коротку відстань доставлення.

Видання навело думку китайських трейдерів, що багато учасників ринку готові працювати в умовах цінового обмеження на нафту з РФ. Вони готові до такого кроку, навіть якщо вони офіційно не підтримують санкції.

Обмеження цін на російську нафту буде введено разом із санкціями Євросоюзу, які запрацюють 5 грудня. Своєю чергою, санкції на нафтопродукти набудуть чинності з 5 лютого 2023 року.

Компанії, які будуть дотримуватися обмежень, отримають доступ до страхових, банківських та транспортних послуг ЄС. Введення обмеження на ціни на нафту спрямоване на зменшення доходів Росії для підтримання війни в Україні.

Цього року основними покупцями російської нафти стали Китай та Індія. Більшість країн відмовилися від неї після широкомасштабного нападу РФ на Україну.