Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.

На його переконання, китайський уряд справді погано бере на себе відповідальність. Снайдер пояснив, що китайці воліли б вдавати, що не ухвалюють жодних рішень, що всі рішення приймають американці, проте у випадку цієї війни “Америка намагалася її зупинити, але не змогла. А китайці не намагалися це зупинити, але мали таку можливість”.

Натомість у лютому Путіну дали дозвіл на цю війну. А потім, коли це почалося, вони також могли її зупинити, але просто дозволили цьому статися.

Отже, за словами історика, це війна Китаю. Китай несе фундаментальну відповідальність за цю повномасштабну війну.

Відповідаючи на запитання, чи зміг би Китай зупинити вторгнення, умовивши Путіна, Снайдер відповів, що сумнівається що російський лідер здатний прийняти самостійне рішення щодо чогось такого масштабу.

“Я думаю, що китайці підтримували триденну війну. Думаю, вони повірили у версію, що буде триденна війна і все швидко закінчиться, а Захід нічого не встигне зробити. Тепер війна тривала”, – зазначив він.

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Снайдер наголосив, що Китаю немає діла до РФ, він розглядає її як певну колонію. Зараз, коли йде війна, вони не допомагають РФ, тому що більше піклуються про американських споживачів, ніж про Путіна.

Крім того, Китаю вигідно, якщо РФ стане слабкою – це лише полегшить контроль над РФ.