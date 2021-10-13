Про це повідомляє американське видання CNN.

В рамках розслідування походження Covid-19 та на фоні закликів щодо прозорості інформації про походження вірусу, Китай дослідить зразки крові жителів Уханя.

Зазначається, що у лютому група дослідників ВООЗ визначила до 200 000 зразків крові, якій можуть допомогти розібратися з природою вірусу. Вони зберігаються в центрі крові міста Ухань (Китай) і, як вважається, охоплюють 2019 рік. Таким чином, у дослідників буде доступ до зразків тканин у реальному часі від широкого кола населення китайського міста, де, як вважають, вперше відбулося інфікування людини вірусом SARS-CoV-2.

Китайські офіційні особи заявили, що зразки крові зберігаються протягом двох років на випадок, якщо знадобляться як докази в будь-яких судових процесах, пов’язаних із донорством крові. У жовтні-листопаді мине термін їх зберігання – і китайські експерти почнуть їх вивчення для виявлення важливих ознак перших антитіл, вироблених людьми проти COVID-19.

Доцент кафедри епідеміології Колумбійського університету Морін Міллер, переконаний, що за допомогою цих зразків можна буде визначити вік і рід занять тих, хто заразився вірусом SARS-CoV-2. Вона закликала Китай дозволити іноземним експертам спостерігати за процесом. “Ніхто не повірить жодним результатам, які повідомляє Китай, якщо принаймні не буде кваліфікованих спостерігачів”, – наголосила вона.

Адміністрація Байдена провела 90-денний огляд розвідки про те, як виник COVID-19. Проте в несекретному звіті чиновники все ще розглядали як природну передачу вірусу від тварин до людей, так і витік з лабораторії як правдоподібні теорії. Вони не змогли визначити, яка з цих теорій є більш імовірною.

Президент США Джо Байден заявив, що Китай свідомо не допускає розкриття правди щодо походження вірусу. Китайська сторона своєю чергою наполягає на тому, що була цілком прозорою та не заважала дослідникам ВООЗ, радше навпаки – допомагала їм.