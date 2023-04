Китай готовий посилити «стратегічну взаємну довіру» з ЄС – Сі Цзіньпін

Про це інформує The Guardian.

Своєю чергою, фон дер Ляєн зазначила, що попередила Китай, що будь-які поставки зброї до РФ “суттєво зашкодять” відносинам.

#BREAKING EU’s von der Leyen says warned China any arms shipments to Russia would ‘significantly harm’ relations pic.twitter.com/MthV0qE2o6

— AFP News Agency (@AFP) April 6, 2023