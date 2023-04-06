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Китай готовий посилити «стратегічну взаємну довіру» з ЄС – Сі Цзіньпін

Під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Пекіні Сі Цзіньпін наголосив, що Китай і ЄС повинні встановити правильне взаєморозуміння та уникати непорозумінь і "помилкових суджень".

Четвер, 6 квітня 2023, 17:49
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Про це інформує The Guardian.

Своєю чергою, фон дер Ляєн зазначила, що попередила Китай, що будь-які поставки зброї до РФ “суттєво зашкодять” відносинам.

Президентка Європейської також заявила, що під час візиту до Пекіна закликала президента Китаю звернутися до президента України Володимира Зеленського.

Фон дер Ляєн відповідала на запитання на пресконференції про те, чи реально, що Китай може тиснути на президента Росії Володимира Путіна, щоб той припинив війну проти України.

Окрім цього, вона зауважила, що обговорювала дисбаланси в торгівлі між ЄС і Китаєм, висловила глибоку стурбованість ЄС ядерними загрозами через розташування російської зброї в Білорусі, і наголосила, що позиція Китаю в Раді безпеки ООН дає відповідальність використовувати свій вплив у дружбі з Росією.

Також фон дер Ляєн заявила в  на зустрічі з прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном, що відносини між ЄС і Китаєм стали “складними за минулі роки”.

Важливо, щоб ми сьогодні разом обговорили всі аспекти цих відносин”, – пояснила вона, особливо в нинішньому “нестабільному геополітичному середовищі”.

Зауважимо, раніше президент Франції Еманюель Макрон під час візиту до Китаю заявив журналістам, що “будь-хто, хто допомагає агресору, буде його співучасником”. Ця заява стосується війни РФ в Україні.

Водночас Макрон під час візиту до КНР наголосив, що Європа повинна продовжувати співпрацю з Китаєм щодо питання війни в Україні.

Посол Китаю в Європейському Союзі Фу Конг назвав “риторичним прийомом” заяви про “безмежну дружбу” КНР із Російською Федерацією.

Теги: ЄС, Китай, Сі Цзіньпін, співпраця, Урсула фон дер Ляєн

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