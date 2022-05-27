Китай і Росія наклали вето на резолюцію, яку ініціювали США щодо введення додаткових санкцій ООН проти Північної Кореї через її оновлені запуски балістичних ракет.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Це призвело до першого публічного розколу в Раді Безпеки ООН, відтоді, як ООН почала систематично карати Пхеньян за розвиток ядерної програми у 2006 році.

Решта 13 членів Ради проголосували за розроблену США резолюцію, яка пропонує заборонити експорт тютюну та нафти до Північної Кореї. Цим документом також передбачено внесення до чорного списку хакерської групи Lazarus, яка пов’язана з Північною Кореєю.

“Це голосування є розчаруванням дня для Ради. Світ зіштовхується з очевидною небезпекою з боку КНДР. Стриманість і мовчання Ради не усунули й навіть не зменшили загрозу”, – заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

За оцінкою Вашингтона, Північна Корея здійснила цього року шість запусків міжконтинентальних балістичних ракет і активно готується до проведення ядерних випробувань.

Протягом останніх 16 років Рада Безпеки ООН постійно й одноголосно посилювала санкції, щоб припинити фінансування програм ядерної зброї та балістичних ракет Пхеньяну. Востаннє санкції було посилено проти Північної Кореї у 2017 році.

Відтоді Китай і Росія наполягають на послабленні санкцій з гуманітарних міркувань

Генеральна Асамблея ООН буде обговорювати Північну Корею протягом наступних двох тижнів. Це відбуватиметься відповідно до правила, що вимагає від 193 учасників організації збиратися щоразу, коли в Раді Безпеки накладається вето одним із п’яти постійних членів – Росією, Китаєм, Сполученими Штатами, Францією чи Великою Британією.