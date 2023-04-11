У Китаї планують вимагати перевірки безпеки послуг генеративного штучного інтелекту перед тим, як до них дозволять доступ. Це створює невизначеність щодо ботів як ChatGPT або інших, представлених найбільшими технологічними компаніями.

Про це повідомило Bloomberg.

Розробники ШІ мають гарантувати, що контент не дискримінує і не загрожує безпеці. Постачальники мають довести, що продукт є точним і поважає інтелектуальну власність, а також чітко маркувати контент, створений за допомогою ШІ.

Вимоги доповнюють спроби Пекіна регулювати вибуховий ріст генеративного ШІ після того, як з’явився ChatGPT від OpenAI. Зокрема Alibaba прагне створити платформу ШІ наступного покоління для найбільшого у світі інтернет-ринку. З іншого боку техногіганти Google Inc. і Microsoft Corp. досліджують генеративний ШІ, який може створювати оригінальний контент лише за допомогою простих підказок користувача.

У Китаї не приховують бажання розвивати ШІ, коли Пекін перебуває в конфлікті з Вашингтоном через технології. Поки залишається неясним, як китайський уряд має намір стимулювати і водночас контролювати цю нову сферу.

Керівні принципи фактично переносять чинні правила щодо даних і контенту, зокрема від захисту особистої інформації до цензури небажаних для партії повідомлень, на зростаючу сферу ШІ.

Ймовірно, у Пекіні заборонять ШІ від OpenAI або Google, як було з американськими пошуковими системами та соціальними мережами. Оскільки у Китаї наполягають на жорсткому контролі над онлайн-контентом і дискусіями.

Анжела Чжан, доцент кафедри права в Університеті Гонконгу, вважає, що поки КНР буде уникати тиску для своїх місцевих фірм. Ймовірно уряд побоюється придушити зароджувану сферу, яка потребує простору для інновацій.