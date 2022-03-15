Про це повідомляє Financial Times.

Незадовго до вторгнення Росії в Україну президент РФ Володимир Путін зустрівся з Сі Цзіньпіном у Пекіні. Незабаром після цього дві країни оголосили про “партнерство без обмежень”.

Відомо, що РФ звернулися до Китаю з проханням про військову допомогу. Якщо Сі задовольнить це прохання, КНР фактично вступить у війну зі США та країнами НАТО, які підтримують Україну. Це рішення може означати кінець глобалізованої економічної системи, яка сприяла надзвичайному підйому Китаю за останні 40 років.

Росія і Китай поділяють глибоку ворожість до глобальної могутності США, однак вони підійшли до свого суперництва зі США по-різному.

Китайські політики, ймовірно, передбачали можливий розрив відносин із США, але завдяки Росії тепер вони стикаються зі швидкою конфронтацією із Заходом.

Якщо Китай допоможе Росії обійти західні санкції, на нього, швидше за все, будуть спрямовані вторинні санкції. Наразі Китаю доводиться діяти на тлі того, що внаслідок західних санкцій Росія втратила доступ до більшості своїх іноземних резервів.

Той факт, що Європейський Союз, Великобританія, Швейцарія, південнокорейці, японці та сінгапурці приєдналися до фінансових санкцій проти Росії, створив єдиний фронт розвинених економік, який має турбувати Пекін.

Як зазначає видання, рішення Сі “обійняти” Путіна виглядає як прорахунок.