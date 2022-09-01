Міністерство оборони Тайваню заявило, що Китай імітує напади на кораблі Військово-морських сил США і прагне перешкодити іноземним силам прийти на допомогу Тайваню у разі розв’язання війни.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на звіт міністерства оборони Тайваню.

Міністерство оборони Тайваню у звіті для парламенту зазначило, що Китай продовжує зміцнювати свою бойову готовність до нападу на острів. КНР зосереджує свої зусилля на першому ланцюзі островів, розташованому від Японії через Тайвань, Філіппіни та далі до Борнео, що охоплює прибережні моря Китаю.

У звіті мовиться, що Китай “використовує бойові навчання для імітації атак на кораблі США, які заходять за ланцюг перших островів”, і прагне отримати стратегічний контроль над цим ланцюгом островів до 2035 року.

Варто зазначити, що напруженість між Тайванем і Китаєм зросла після візиту до Тайбею минулого місяця спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, що викликало обурення Пекіна, який розглядав це як втручання.

Китай, який вважає Тайвань своїм демократичним управлінням, попри рішучі заперечення уряду Тайбею, провів військові навчання після поїздки Пелосі та продовжує свою військову діяльність поблизу острова.

У повідомленні зауважили, що Китай посилив військове залякування, свідченням цього є навчання, спрямовані на підрив морального духу Тайваню та “примус до переговорів за допомогою війни”, а також “примус до об’єднання за допомогою зброї”.

“Китай може використовувати сили спеціального призначення або агентів, щоб позбавити управління командні системи Тайваню та пошкодити інфраструктуру під час атаки, а також здатний запустити електронні атаки, щоб порушити комунікаційні та командні системи”, – йдеться у звіті міністерства оборони Тайваню.