Про це повідомляє британське інформагентство The Guardian.

Поки Китай націлений на аудиторію блогерів з соцмереж TikTok, Instagram чи Twitch. У зв’язку з хвилею дипломатичних бойкотів і розголосу щодо порушення прав людини у КНР, уряд країни найняв західних спеціалістів із PR для поширення альтернативних історій через соціальні мережі.

Віпіндер Джасвал, американський дописувач Newsweek, колишній керівник Fox News і HSBC, підписав контракт на 300 000 доларів з генеральним консульством Китаю в Нью-Йорку, щоб “розробити та провести” кампанію інфлюенсерів, які пропагуватимуть Зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри в Пекіні.

Контракт, який був зареєстрований у Міністерстві юстиції США, містить детальну стратегію зв’язків з громадськістю. Джасвал стверджує, що його компанія уже отримала до 50 заяв від впливових людей, починаючи від колишніх олімпійців і закінчуючи підприємцями.

У контракті зазначено, що 70% контенту буде пов’язано з культурою, включаючи історію Пекіна, культурні пам’ятки, сучасне життя людей та нові тенденції. Ще 20% відзначатимуть “співпрацю та будь-які хороші речі у відносинах Китаю та США”, включаючи двосторонні зміни на високому рівні та позитивні результати.

Джасвал уже отримав 210 000 доларів невдовзі після підписання контракту з китайськими дипломатами. Він пообіцяв Пекіну, що його блогери принесуть приблизно 3 мільйони переглядів на платформах соціальних мереж, популярних серед американської молоді.

Він сказав, що добре знає про суперечності, які оточують політику Китаю в Сіньцзяні та Гонконзі, але “все, що ми намагаємося зробити – це просто підкреслити цілісність і гідність Олімпійських ігор”, — сказав він. “Бойкоти не допомагають взаєморозумінню… Я не підтримую бойкот. Вони неефективні, неактуальні та несуттєві”.

Нагадаємо, про бойкот Олімпійських ігор у Пекіні оголосили не лише США. 8 грудня долучилася Австралія. Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон наголосив, що на рішення бойкотувати Ігри вплинуло також замороження дипломатичних відносин з боку Пекіна, яке не дало змоги Австралії висловити занепокоєння щодо прав людини в Китаї.

Також 8 грудня прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виголосив, що країна бойкотуватиме зимові Олімпійські ігри в Китаї, тому що ні міністри, ні офіційні особи не будуть там присутні. 9 грудня до бойкоту долучилась Канада. 11 грудня до бойкоту Олімпіади в Пекіні долучилася Словаччина. 

Увідповідь на це влада Китаю пригрозила Білому дому помстою за цей бойкот, попереджаючи, що цей крок може зашкодити двостороннім відносинамУ міністерстві закордонних справ Китаю пообіцяли вжити “рішучих контрзаходів”.