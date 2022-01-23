Китай наймає західних інфлюенсерів у соцмережах перед Зимовими Олімпійськими іграми. Їх завдання – вихваляти чесноти країни в соціальних мережах, попри дипломатичний бойкот Ігор у Пекіні через порушення прав людини.

Про це повідомляє британське інформагентство The Guardian.

Поки Китай націлений на аудиторію блогерів з соцмереж TikTok, Instagram чи Twitch. У зв’язку з хвилею дипломатичних бойкотів і розголосу щодо порушення прав людини у КНР, уряд країни найняв західних спеціалістів із PR для поширення альтернативних історій через соціальні мережі.

Віпіндер Джасвал, американський дописувач Newsweek, колишній керівник Fox News і HSBC, підписав контракт на 300 000 доларів з генеральним консульством Китаю в Нью-Йорку, щоб “розробити та провести” кампанію інфлюенсерів, які пропагуватимуть Зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри в Пекіні.

Контракт, який був зареєстрований у Міністерстві юстиції США, містить детальну стратегію зв’язків з громадськістю. Джасвал стверджує, що його компанія уже отримала до 50 заяв від впливових людей, починаючи від колишніх олімпійців і закінчуючи підприємцями.

У контракті зазначено, що 70% контенту буде пов’язано з культурою, включаючи історію Пекіна, культурні пам’ятки, сучасне життя людей та нові тенденції. Ще 20% відзначатимуть “співпрацю та будь-які хороші речі у відносинах Китаю та США”, включаючи двосторонні зміни на високому рівні та позитивні результати.

Джасвал уже отримав 210 000 доларів невдовзі після підписання контракту з китайськими дипломатами. Він пообіцяв Пекіну, що його блогери принесуть приблизно 3 мільйони переглядів на платформах соціальних мереж, популярних серед американської молоді.

Він сказав, що добре знає про суперечності, які оточують політику Китаю в Сіньцзяні та Гонконзі, але “все, що ми намагаємося зробити – це просто підкреслити цілісність і гідність Олімпійських ігор”, — сказав він. “Бойкоти не допомагають взаєморозумінню… Я не підтримую бойкот. Вони неефективні, неактуальні та несуттєві”.

Нагадаємо, про бойкот Олімпійських ігор у Пекіні оголосили не лише США. 8 грудня долучилася Австралія. Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон наголосив, що на рішення бойкотувати Ігри вплинуло також замороження дипломатичних відносин з боку Пекіна, яке не дало змоги Австралії висловити занепокоєння щодо прав людини в Китаї.

Також 8 грудня прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виголосив, що країна бойкотуватиме зимові Олімпійські ігри в Китаї, тому що ні міністри, ні офіційні особи не будуть там присутні. 9 грудня до бойкоту долучилась Канада. 11 грудня до бойкоту Олімпіади в Пекіні долучилася Словаччина.

Увідповідь на це влада Китаю пригрозила Білому дому помстою за цей бойкот, попереджаючи, що цей крок може зашкодити двостороннім відносинам. У міністерстві закордонних справ Китаю пообіцяли вжити “рішучих контрзаходів”.