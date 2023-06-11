Джерело: Bloomberg.

У китайському уряді розуміють, що зростання споживання нафти збільшує залежність країни від імпортних енергоносіїв. Близько 70% постачань країна отримує з-за кордону.

Одна з найбільших держкомпаній країни China National Offshore Oil Corp активно витрачає кошти на розробку технологій для глибоководного буріння.

Зокрема вже на найбільше нафтове родовище країни перетворено Бохайську затоку між Китаєм та Корейським півостровом. Держкомпанії розширюють Люхуа та інші родовища у східній частині Південно-Китайського моря. У 2022 році на морські свердловини припадало 60% видобутку нафти у Китаї.