Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
В інтерв’ю російському державному інформаційному агентству ТАСС, опублікованому в середу, посол Китаю в Москві Чжан Ханьхуей звинуватив Вашингтон у тому, що Штати “загнали РФ в кут через постійне розширення оборонного альянсу НАТО” та підтримку сил, які прагнуть приєднати Україну до Європейського Союзу.
Він наголосив, що Вашингтон, вводячи безпрецедентні всеосяжні санкції проти РФ, продовжує постачати озброєння та військову техніку в Україну.
“Їхня кінцева мета — виснажити та розчавити Росію тривалою війною і кийком санкцій”, – зазначив посол Китаю.
Аргументація посла нагадувала одне з власних виправдань РФ щодо її вторгнення в Україну, яке призвело до тисяч смертей і спустошення цілих міст, а також змусило понад чверть населення покинути свої домівки, наголосили в агентстві.
Путін відвідав Пекін у лютому, щоб зустрітися з президентом Сі Цзіньпіном, коли російські танки скупчувалися на кордоні з Україною, домовившись про те, що обидві держави вітали як “безмежне” партнерство, яке перевершує будь-який альянс часів холодної війни.
В інтерв’ю Чжан зауважив, що китайсько-російські відносини вступили в “найкращий період в історії, який характеризується найвищим рівнем взаємної довіри, найвищим ступенем взаємодії та найбільшим стратегічним значенням”.
Він виступив проти візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі минулого тижня до Тайваню, який Китай вважає своєю територією, і заявив, що Сполучені Штати намагаються застосувати однакову тактику в Україні та на Тайвані, щоб “відродити менталітет холодної війни, стримати Китай і РФ, та спровокувати суперництво та конфронтацію великих країн”.
- Президент України Володимир Зеленський шукає прямих перемовин зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпінем. Український лідер сподівається, що це допоможе покласти край повномасштабному вторгненню РФ в Україну.
- Голова російського МЗС Сергій Лавров назвав візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань “бажанням Вашингтона продемонструвати свою безкарність та своє беззаконня”.
- Іран змушений знижувати й без того низьку ціну на нафту, оскільки РФ почала витісняти іранські постачання з китайського ринку за допомогою великих знижок.
- Радник з національної безпеки Великої Британії Стівен Лавгроув попередив про те, що Захід ризикує вступити в ядерний конфлікт з РФ або Китаєм через “розрив комунікації” з двома країнами.