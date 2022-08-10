Китай, в якому РФ шукала союзника після того, як Захід різко засудив вторгнення в Україну, назвав Сполучені Штати "головним натхненником" війни.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

В інтерв’ю російському державному інформаційному агентству ТАСС, опублікованому в середу, посол Китаю в Москві Чжан Ханьхуей звинуватив Вашингтон у тому, що Штати “загнали РФ в кут через постійне розширення оборонного альянсу НАТО” та підтримку сил, які прагнуть приєднати Україну до Європейського Союзу.

Він наголосив, що Вашингтон, вводячи безпрецедентні всеосяжні санкції проти РФ, продовжує постачати озброєння та військову техніку в Україну.

“Їхня кінцева мета — виснажити та розчавити Росію тривалою війною і кийком санкцій”, – зазначив посол Китаю.

Аргументація посла нагадувала одне з власних виправдань РФ щодо її вторгнення в Україну, яке призвело до тисяч смертей і спустошення цілих міст, а також змусило понад чверть населення покинути свої домівки, наголосили в агентстві.

Путін відвідав Пекін у лютому, щоб зустрітися з президентом Сі Цзіньпіном, коли російські танки скупчувалися на кордоні з Україною, домовившись про те, що обидві держави вітали як “безмежне” партнерство, яке перевершує будь-який альянс часів холодної війни.

В інтерв’ю Чжан зауважив, що китайсько-російські відносини вступили в “найкращий період в історії, який характеризується найвищим рівнем взаємної довіри, найвищим ступенем взаємодії та найбільшим стратегічним значенням”.

Він виступив проти візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі минулого тижня до Тайваню, який Китай вважає своєю територією, і заявив, що Сполучені Штати намагаються застосувати однакову тактику в Україні та на Тайвані, щоб “відродити менталітет холодної війни, стримати Китай і РФ, та спровокувати суперництво та конфронтацію великих країн”.