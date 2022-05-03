Про це речник Пентагону Джон Кірбі повідомив на брифінгу 2 травня.
За словами Кірбі, Сполучені Штати Америки не зафіксували випадків відправки озброєння з інших країн до Росії.
Кремль, своєю чергою, також не намагався отримати озброєння з інших держав.
“Я просто не бачив ознак того, що вони намагаються використати зовнішні джерела в іноземних урядах чи державах”, – наголосив речник пентагону.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Тайваню заявив у неділю, що його острівна держава уважно вивчає вторгнення Росії в сусідню Україну, щоб отримати уроки, що стосуються її ситуації з Китаєм.
- Раніше повідомлялось, що одна з найбільших китайських компаній по виробництву дронів DJI Technology Co заявила про тимчасовий вихід з українського та російського ринків. У компанії зауважили, що не хочуть, аби їх дрони використовували у бойових діях.
- Також у китайському МЗС прокоментували слова очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, який заявив, про “серйозну небезпеку” початку Третьої світової війни.