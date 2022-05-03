У міністерстві оборони США повідомили, що на даному етапі не помітили ознак того, щоб Китай якось допомагав Росії у війні проти України.

Про це речник Пентагону Джон Кірбі повідомив на брифінгу 2 травня.

За словами Кірбі, Сполучені Штати Америки не зафіксували випадків відправки озброєння з інших країн до Росії.

Кремль, своєю чергою, також не намагався отримати озброєння з інших держав.

“Я просто не бачив ознак того, що вони намагаються використати зовнішні джерела в іноземних урядах чи державах”, – наголосив речник пентагону.