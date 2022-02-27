Китай поки що, схоже, не допомагає Росії уникнути західних фінансових санкцій проти Москви через її вторгнення в Україну, адже це "завдасть глибокої шкоди" його репутації, заявив високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

“Останні ознаки свідчать про те, що Китай не поспішає на допомогу”, – сказав чиновник журналістам, оголосивши, що Сполучені Штати та їх союзники погодилися ввести санкції проти центрального банку Росії та відключити ключові російські банки від міжнародної мережі фінансових операцій SWIFT.

Посадовець зазначив, що позитивною ознакою є останні повідомлення про те, що деякі китайські банки припинили видачу кредитивів на закупівлю фізичних товарів з Росії.

“Це свідчить про те, що, як і роками, Китай, як правило, поважає силу санкцій США”, – додав чиновник.

Китай є найбільшим торговим партнером Росії як з експорту, так і з імпорту, купуючи третину російського експорту сирої нафти у 2020 році і постачаючи їй промислову продукцію від мобільних телефонів і комп’ютерів до іграшок та одягу.

Торговельні відносини між Китаєм і Росією значно зросли з 2014 року, коли Захід вперше ввів санкції проти російських структур через анексію Криму Москвою.

Частина цієї торгівлі здійснюється в китайській валюті юаня, яка технічно може вийти за рамки санкцій, спрямованих на відсторонення Росії від операцій з доларами США, євро, стерлінгами та іншими основними валютами.

Але китайські банки, які ведуть бізнес з російськими банками та іншими організаціями, потрапили під санкції повного блокування, самі можуть зіткнутися з санкціями та втратою доступу до фінансової системи США.

Посадовець сказав, що якби Китай допоміг Росії уникнути санкцій США, “це справді було б не найкращим сигналом для китайського бачення світу” і дало б “мовчазну або явну згоду на вторгнення Росії в суверенну країну в центрі Європи”.

“Це завдало б глибокої шкоди його репутації в Європі, та й в усьому світі”, – сказав чиновник про Китай.