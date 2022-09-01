Китайська мотобудівна компанія Weichai зупинила постачання газових двигунів Камському автомобільному заводу, які в РФ ставили на газомоторні моделі тягачів покоління К4, самоскиди на метані та автобуси НефАЗ.

Про це повідомляють росЗМІ.

Влада Китаю попередила корпорацію про ризики роботи з російськими компаніями, які потрапили під західні санкції.

Так, припинення співпраці з китайським постачальником порушило плани російського виробника щодо випуску нових моделей автомобілів. Завод мав намір ставити дизельні мотори Weichai на вантажівки класичного покоління К3, була зібрана перша машина для лінійки КамАЗ-43118. Наступного року також планувалося розробити ще один тягач на газі.

КамАЗ і Weichai мають спільне підприємство в РФ, яке займається виробництвом індустріальних і суднових двигунів. У серпні 2021 року 50% частка російського автоконцерну перейшла компанії, якою володіє товариство з Казахстану.

Незалежний консультант з автопрому Сергій Бургазлієв припустив, що без нового газового двигуна Камський автозавод можуть потіснити китайські та білоруські конкуренти.

Після початку повномасштабної війни в Україні російський КамАЗ потрапив під санкції США, Євросоюзу, Великої Британії, Канади, Австралії, Швейцарії, Нової Зеландії. Вже весною у КамАЗу виник дефіцит американських двигунів Cummins, німецьких коробок передач ZF та апаратури пального Bosch.

Довідка. WEICHAI POWER – одне з провідних промислових підприємств в Китаї і перше підприємство в списку китайських виробників двигунів, що виробляють двигуни внутрішнього згоряння. Діапазон потужностей від 30 до 8000 кВт, екологічні стандарти Euro 2 – Еuro 6 для автомобільної техніки і Stage I – Stage IIIA для будівельної та сільськогосподарської техніки. Область застосування двигунів – це вантажні автомобілі, автобуси, комбайни, трактори, будівельна техніка, електростанції, суднові двигуни. Компанія спрямовує свої сили на розвиток двигунів внутрішнього згоряння, нею створений міжнародний центр з дослідження в Європі та США.