Міністерство закордонних справ Китаю у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну, опублікувало свій "мирний план" щодо завершення війни в Україні,яки складається з 12-ти пунктів.

Про це йдеться у пресслужбі МЗС КНР.

Як зазначили у китайському відомстві, вони презентують свій план щодо “політичного врегулювання української кризи”. Він складається з 12-ти пунктів, серед яких:

Повага до суверенітету всіх країн.

У КНР наголосили, що всі країни повинні суворо дотримуватись загальновизнаного міжнародного права, зокрема цілей та принципів Статуту ООН.

“Необхідно ефективно підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн. Усі країни, великі чи малі, сильні чи слабкі, багаті чи бідні, є рівноправними членами міжнародного співтовариства. Усі сторони повинні спільно підтримувати основні норми, що регулюють міжнародні відносини, і захищати міжнародну чесність і справедливість. Слід заохочувати рівне та однакове застосування міжнародного права, а подвійні стандарти слід відкидати”, – мовиться у першому пункті.

Відмова від менталітету холодної війни.

У Пекіні зауважили, що безпека однієї країни не повинна залежати від інших. У КНР пояснили, що безпека регіону не повинна досягатися зміцненням чи розширенням військових блоків.

“Законні інтереси безпеки та занепокоєння всіх країн необхідно сприймати серйозно та належним чином розглядати. Немає простого розв’язання складної проблеми. Усі сторони повинні, дотримуючись бачення спільної, всеосяжної, спільної та сталої безпеки та пам’ятаючи про довгостроковий мир і стабільність у світі, сприяти створенню збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки. Усі сторони мають протистояти прагненню до власної безпеки ціною безпеки інших, запобігати блоковій конфронтації та спільно працювати заради миру та стабільності на Євразійському континенті”, – мовиться у другому пункті.

Припинення бойових дій.

У Китаї наголосили, що “конфлікти та війни нікому не приносять користі” Таким чином, всі сторони повинні бути раціональними, стриманими та запобігати напруженості і подальшому загостренню кризи або її виходу з-під контролю.

“Усі сторони повинні підтримати Росію та Україну в роботі в одному напрямку та якнайшвидшому відновленні прямого діалогу з метою поступової деескалації ситуації та досягнення всеосяжного припинення вогню”, – мовиться у третьому пункті.

Відновлення мирних переговорів.

Пекін наголосив, що саме перемовини є єдиним “життєздатним” розв’язанням “української кризи”. У китайському МЗС вважають, що світ має сприяти мирним перемовинам і допомагати Москві та Києву якнайшвидше відновити діалог.

“Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у цьому відношенні”, – мовиться у четвертому пункті.

Вирішення гуманітарної кризи.

У цьому пункті Китай наголосив на тому, що потрібно робити все задля послаблення гуманітарної кризи, а гуманітарні операції повинні бути нейтральними, а не політизованими. У відомстві додали, що цивільне населення повинне перебувати під ефективним захистом, тому необхідно створити гуманітарні коридори, аби вивезти мирних із зон бойових дій.

“Необхідно докласти зусиль для збільшення гуманітарної допомоги відповідним районам, покращення гуманітарних умов і забезпечення швидкого, безпечного та безперешкодного гуманітарного доступу з метою запобігання гуманітарній кризі більшого масштабу. Необхідно підтримати ООН у виконанні координаційної ролі в спрямуванні гуманітарної допомоги в зони конфлікту”, – мовиться у п’ятому пункті.

Захист цивільного населення та військовополонених.

Пекін зауважив, що сторони конфлікту повинні “суворо дотримуватись” міжнародного гуманітарного права і уникати атак на цивільних осіб та цивільні об’єкти, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати права військово полонених

“Китай підтримує обмін військовополоненими між Росією та Україною і закликає всі сторони створити для цього більш сприятливі умови”, – мовиться у шостому пункті.

Підтримання безпеки атомних електростанцій.

Як наголосили у МЗС КНР, вони проти збройних атак на АЕС та інші мирні ядерні об’єкти. Відомство закликало сторони дотримуватись міжнародних правил щодо цього питання та уникати ядерних аварій.

“Китай підтримує Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у виконанні конструктивної ролі у сприянні безпеці мирних ядерних установок”, – мовиться у сьомому пункті.

Зниження стратегічних ризиків.

У Китаї наголосили, що не можна застосовувати ядерну зброю та вести ядерні війни. Таким чином, загрозі або використанню ядерної зброї слід протистояти.

“Необхідно запобігти розповсюдженню ядерної зброї та уникнути ядерної кризи. Китай виступає проти досліджень, розробки та використання будь-якою країною хімічної та біологічної зброї за будь-яких обставин”, – мовиться у восьмому пункті.

Сприяння експорту зерна.

У Китаї підтримують Чорноморську зернову ініціативу та наголошують на ефективній і збалансованій її реалізації.

“Ініціатива співпраці щодо глобальної продовольчої безпеки, запропонована Китаєм, забезпечує можливе вирішення глобальної продовольчої кризи”, – мовиться у дев’ятому пункті.

Припинення односторонніх санкцій.

На думку Пекіну, односторонні санкції та максимальний тиск не допоможуть у розв’язанні війни, а лише створять нові проблеми.

“Китай виступає проти односторонніх санкцій, несанкціонованих Радою Безпеки ООН. Відповідні країни повинні припинити зловживання односторонніми санкціями та “юрисдикцією довгої руки” проти інших країн, щоб зробити свій внесок у деескалацію кризи в Україні та створити умови для того, щоб країни, що розвиваються, розвивали свою економіку та покращували життя своїх людей”, – мовиться у десятому пункті.

Підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок.

У китайському міністерстві зауважили, що всі сторони повинні підтримувати світову економічну систему і не використовувати її як зброю ц політичних цілях.

“Необхідні спільні зусилля, щоб пом’якшити наслідки кризи та запобігти її зриву міжнародної співпраці в енергетиці, фінансах, торгівлі продовольством і транспортуванні та підривати відновлення глобальної економіки”, – мовиться в одинадцятому пункті.

Сприяння постконфліктній відбудові.

У Китаї вважають, що міжнародне співтовариство повинне вжити заходів, аби після завершення війни відбулись реконструкції у зонах бойових дій.

“Китай готовий надати допомогу та відігравати конструктивну роль у цих зусиллях” – мовиться в останньому, дванадцятому пункті.

Варто зауважити, що у своєму “мирному плані” Китай жодного разу не вжив слово “війна” натомість використовуючи слова “українська криза” або “конфлікт”. Також у плані немає жодної згадки про те, що саме РФ розпочала повномасштабну війну проти України.