У Китаї цензурували лесбійський сюжет з американського серіалу "Друзі" – про кохання та шлюб персонажок Сьюзен Банч і Керол Віллік.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Лесбійський сюжет у популярному телесеріалі “Друзі” піддали цензурі основні китайські стрімінгові платформи, чим обурили змусило шанувальників шоу.

У першому епізоді розмови про колишню дружину персонажа Росса, Керол Віллік, яка розлучається з ним, усвідомивши, що вона лесбіянка, були видалені. Інші розмови, які мали сексуальний характер, також були відредаговані.

У оригінальній версії Росс згадує, що для Керол “була лише одна жінка”, яка залишає його заради своєї подруги Сьюзен Банч, а його друг Джоуі запитує його, чи знав він коли-небудь, що вона лесбіянка.

Шоу дебютувало на китайських потокових платформах Sohu video та iQiyi у 2012 році без будь-якої цензури та було доступне для перегляду, поки його угода про трансляцію не завершилася у 2013 році.

Після зростання популярності спецвипуску “Друзі: Возз’єднання” 2021 року, коли шість головних акторів зібралися разом, щоб згадати про шоу, китайські стрімінгові платформи разом придбали права на трансляцію шоу.

Платформи, включаючи Bilibili, Tencent, Youku, Sohu та iQiyi, почали трансляцію “Друзів” з 11 лютого.

Шанувальники перейшли на китайську соціальну мережу Weibo, щоб протестувати проти цензури шоу, а #FriendsCensored стала найпопулярнішою темою на сайті.

11 лютого хештег отримав понад 54 мільйони переглядів на сайті, але вже 12 лютого був підданий цензурі платформою. Результати пошуку показали, що “ця тема не відображається згідно із законами та правилами”.