Китай планує розпочати будівництво місячної бази з використанням місячного ґрунту через п’ять років, зокрема реалізація цього плану розпочнеться вже в цьому десятилітті.

Про це інформує Reuters.

За даними місцевих ЗМІ, понад 100 китайських учених, дослідників і космічних підрядників нещодавно зустрілися на конференції в місті Ухань, щоб обговорити шляхи побудови інфраструктури на Місяці.

Зокрема, експерт з Китайської інженерної академії Дін Ліеюнь сказав, що команда розробляє робота під назвою “Китайські супермасони”, який буде виготовляти цеглини з місячного ґрунту.

“Створення середовища для проживання на Місяці необхідне для довгострокових досліджень Місяця, і це, безумовно, буде реалізовано в майбутньому”, — сказав Дін, визнаючи складність досягнення цього в короткостроковій перспективі, згідно зі звітом.

За словами Діна, робота, якому доручено виготовити “цеглину з місячного ґрунту”, буде запущено під час місії Китаю Chang’e-8 приблизно у 2028 році. Також він додав, що країна прагне отримати перший у світі зразок ґрунту зі зворотного боку Місяця під час місії 2025 року.

Зазначається, що Китай раніше вилучив зразки ґрунту з ближнього боку Місяця під час своєї місії Chang’e-5 у 2020 році. Зокрема, Китай заявив, що хоче, щоб китайські астронавти залишалися на Місяці тривалий час після створення місячної дослідницької станції.