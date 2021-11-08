Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters з посиланням на супутникові знімки, зроблені компанією Maxar Technologies.

На знімках видно повномасштабний макет авіаносця та контури двох есмінців типу Арлі Берк.

У Військово-морському інституті США вважають, що Китай може використовувати ці макети як цілі для випробування ракет. Для імітації руху авіаносця, щоб змоделювати умови морської битви, його макет було встановлено на рейки.

Фахівець Школи міжнародних досліджень у Сінгапурі Коллін Кох зазначає, що Китай поки не досяг очікуваних результатів у створенні своєї протикорабельної балістичної ракети.

“Я не думаю, що цілі у пустелі стануть останнім етапом. Вони призначені для подальшого доопрацювання… Найкращий спосіб перевірити це та вберегти від цікавих очей військових та розвідувальних служб США – зробити це на суші”, – наголосив Кох.

Напередодні у міністерстві оборони США (Пентагон) зробили припущення, що до кінця десятиріччя Китай збільшить свій ядерний арсенал щонайменше до 1 тисячі боєголовок. Самі США, згідно з даними проєкту ядерної інформації Федерації американських учених, мають 3800 боєголовок (з них 1800 – розгорнуті).