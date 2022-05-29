Експерти стверджують, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому відбулося падіння експорту іранської нафти до Китаю, а також зростання російського експорту до Китаю.

Про це інформує американське видання CNN.

За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, з початку війни в Україні Китай придбав російського викопного палива на понад 7 мільярдів євро (7,5 мільярдів доларів). Більшість із них була сирою нафтою.

Тим часом, за словами аналітиків, продажі Ірану Китаю впали більш ніж на чверть.

“Я думаю, що зараз це приблизно четверта частина, на шляху до того, щоб стати третім”, – сказав Амір Ханджані, нерезидент американського аналітичного центру Інституту відповідального державного управління Квінсі. Оскільки китайські покупці купують менше і просять більші знижки, Іран може втратити життєво важливі надходження в іноземній валюті, додав він.

Експерти кажуть, що Росія пропонує Китаю нафту за нижчою ціною, вищий сорт і жодних вторинних санкцій США, які вводять неамериканським компаніям, що мають справу з Іраном; у Китаю ризику бути відрізаними від ринку США. Це викликає занепокоєння в Ірані через перспективи цінової війни.

“Єдиний рятівний шлях Ірану зараз для його нафти — це Китай”, — сказав Ханджані. “Це справді Китай тримає Іран на плаву”.

Член правління Союзу експортерів нафти, газу та нафтохімічної продукції Ірану Хамід Хосейні заявив, що уряд повинен знати, що експорт нафти Ірану до Китаю може постраждати, оскільки Росія вийшла на цей ринок.

“Можна сказати, що нарешті Росія взяла нашу частку”, – сказав він, додавши, що ситуація є “найкращою можливістю” для відновлення ядерної угоди 2015 року.

Переговори між Іраном і світовими державами, спрямовані на відновлення угоди, зупинилися з березня. Останнім важливим питанням, що залишився, є невиконана вимога Ірану, щоб США виключили елітний Корпус вартових Ірану зі свого списку іноземних терористичних організацій.

Росія та Іран, які часто об’єднуються в міжнародних питаннях, тепер опинилися у суперництві.