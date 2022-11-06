Посол Китаю в Берні закликав Швейцарію "уникати слідування за Європейським Союзом", запроваджуючи санкції проти КНР, якщо країна дбає про швейцарсько-китайські відносини.

Про це інформує Reuters.

Минулого року ЄС звинуватив китайських посадовців у масових затриманнях мусульман-уйгурів і порушеннях прав людини в регіоні Сіньцзян і ввів перші санкції проти Пекіна після ембарго на постачання зброї в 1989 році після розгону площі Тяньаньмень.

“Будь-хто, хто дійсно дбає про дружні відносини між двома країнами і хто проводить відповідальну політику, не погодиться на санкції”, – заявив посол Китаю в Берні Ван Шіхтінг.

Він додав, у разі запровадження Швейцарією санкцій і ситуація розвиватиметься в неконтрольованому напрямку, – “китайсько-швейцарські відносини постраждають”.

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Глава швейцарського агентства, яке реалізує економічні санкції, заявила в липні що очікує, що нейтральна країна застосує будь-які каральні заходи, які ЄС запровадить проти Китаю, якщо той вдереться на Тайвань.

Оприлюднюючи нову стратегію щодо Китаю минулого року, Берн оголосив про декілька конкретних змін у політиці та підкреслив важливість двосторонніх зв’язків. Але він більш відкрито говорив про своє несхвалення дотримання прав людини в Китаї, ніж це було зазвичай у минулому.

У 1950 році Швейцарія була однією з перших західних країн, яка визнала комуністичний Китай. З 2010 року Китай є його найбільшим торговельним партнером в Азії та третім за величиною у світі після ЄС і Сполучених Штатів.

У липні 2014 року набула чинності двостороння угода про вільну торгівлю, і цього року дві країни запустили спільну платформу для розміщення акцій і торгівлі.

Довідка. Геноцид уйгурів — серія порушень прав людини, які уряд Китаю вчиняє проти уйгурів та інших етнічних і релігійних меншин у Сіньцзяні, як геноциду. З 2014 року китайський уряд під керівництвом Сі Цзіньпіна проводить політику, внаслідок якої ув’язнено понад мільйон тюркських мусульман у таборах для інтернованих без будь-якого судового процесу. Це найбільше затримання етнічних та релігійних меншин з часів Другої світової війни. Тисячі мечетей були зруйновані або пошкоджені, а сотні тисяч дітей насильно відлучено від батьків і відправлено до шкіл-інтернатів.

Деякі країни-члени Організації Об’єднаних Націй (ООН) виступили із заявами до Ради ООН з прав людини, в яких засуджували політику Китаю, тоді як інші підтримали політику Китаю. У грудні 2020 року Міжнародний кримінальний суд відмовився розслідувати Китай на підставі юрисдикції. Сполучені Штати були першою країною, яка проголосила порушення прав людини геноцидом, зробивши заяву про це 19 січня 2021 року. Законодавчі збори кількох країн ухвалили необов’язкові пропозиції, які описують дії Китаю як геноцид, у тому числі Палата громад Канади, парламент Нідерландів, Палата громад Сполученого Королівства, Сейм Литви, і Національні збори Франції. Інші парламенти, такі як парламенти Нової Зеландії, Бельгії та Чехії, засудили ставлення китайського уряду до уйгурів як «серйозні порушення прав людини» або злочини проти людства.